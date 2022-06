ILLUSTRATION - Mist, kaputt, alles nass! Hier springt in der Regel die Hausratversicherung ein. Wie immer gilt: Preisvergleich lohnt! Foto: Christin Klose/dpa-tmn FOTO: Christin Klose „Finanztest“ Große Preisunterschiede bei Hausratversicherungen Von dpa | 14.06.2022, 06:18 Uhr

Vom aus dem Keller geklauten Fahrrad bis zum Hausbrand: Eine Hausratversicherung deckt vieles ab und ist daher so gut wie jedem zu empfehlen. Was sollte sie leisten und wo gibt es sie am günstigsten?