Das klimafreundliche Bauprojekt auf dem ehemaligen Bünting-Firmengelände nimmt Formen an: Die ersten Häuser des Wärmepumpen-Quartiers stehen und das Musterhaus ist für Besucher*innen geöffnet. Das muss gefeiert werden! Mit Essen und Trinken, vielen Aktionen und Informationen über das Baugebiet – und interessanten Info-Veranstaltungen zum Thema Energiesparen, Wärmepumpentechnik und Photovoltaik.

Der Besuch der Groninger Straße ist wie ein Blick in die Zukunft: In Leer wird die Vision umgesetzt, energieunabhängiger zu wohnen, mitten im Grünen und doch urban. Hier entsteht ein reines Wärmepumpen-Quartier mit ca. 130 Wohnungen und Häusern, in denen keinerlei fossile Brennstoffe zum Einsatz kommen werden. Was aber noch viel wichtiger ist: Es wird ein ansprechendes Wohngebiet geschaffen, das den Menschen viel Freiraum und Lebensqualität gibt.

Das klimafreundliche Bauprojekt auf dem ehemaligen Bünting-Firmengelände in Leer nimmt Formen an. Foto: stock.adobe/Annabell Gsödl Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Einblicke hinter die Kulissen

Wer sind die Menschen hinter diesem Großprojekt? Welche spannenden Geschichten gab es bei der Entwicklung? Beim Quartiers-Straßenfest gibt es neben Spiel und Spaß auch die einmalige Gelegenheit mit Architekt*innen, Planer*innen, Kreativen und Arbeiter*innen ins Gespräch zu kommen, die an der Umsetzung beteiligt sind. Einige präsentieren ihre Arbeit auf Info-Ständen vor und in den Häusern – und können im persönlichen Gespräch viel Wissenswertes über dieses besondere Wohngebiet erzählen. Zum Beispiel wird ein Team von Eden Architekten vor Ort sein und über die Qualität der verbauten Materialien informieren, die Zimmerei Terfehr Kröger aus Rhede berichtet von den Holzbauten und auch die Trockenbauer zeigen Details ihrer Arbeit.

Beim Straßenfest gibt es auch Gelegenheit, mit Mitarbeitern der beteiligten Firmen ins Gespräch zu kommen. Foto: privat Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Ein etwas anderer Baustellenbesuch

Ein Highlight ist sicher die Besichtigung des Terfehr-Musterhauses, welches an diesem Tag geöffnet ist. In dem Haus mit höchstem Energiestandard sind zwei stilvoll geplante Wohneinheiten auf zwei Etagen untergebracht und man bekommt hier schnell einen Eindruck, wie sich moderne Haustechnik auf das Wohnklima auswirkt – und natürlich viel Inspiration für modernes Wohnen. Übrigens: Am Infopoint der Ostfriesischen Volksbank erhalten Sie Informationen über den Verkauf dieser und anderer Wohneinheiten an der Groninger Straße.

Auch ein Musterhaus des Bauunternehmens Terfehr kann besichtigt werden. Foto: Terfehr Projektentwicklung GmbH Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Spiel, Spaß, Action – und Genuss!

Kulinarisch ist auch für Abwechslung gesorgt: eine Pizzastation (powered bei Ofen Witt), eine Kaffee- und Kuchen-Bar und weitere Köstlichkeiten werden vom Restaurant „Die Rhederei“ aus Rhede angeboten. Für Kinder gibt es auf dem Quartiersfest auch so einiges: Die große Hüpfburg von Terfehr ist geöffnet, eine Ballonkünstlerin sorgt für Staunen, ein XXL-Sandspielspatz wird aufgeschüttet und ein ganz besonderes Event lässt nicht nur Kinderherzen höher schlagen: Das Gartenbauunternehmen Marsmann holt ihren Mini-Bagger aus der Garage und bei einem spannenden Geschicklichkeitsspiel mit der Baggerschaufel können Nachwuchsfahrer ihr Talent hinter dem Steuer testen. Kreativ wird’s beim Flower-Shop von Nina Bootsmann, die vor Ort nicht nur Schnittblumen- und Balkonpflanzen anbietet, sondern einen Vasenstyling-Workshop veranstaltet und viele Tipps rund ums Thema Kübelpflanzen bereithält.

Für kulinarische Angebote ist beim Familienfest ebenfalls gesorgt. Foto: stock.adobe/Peppersmint Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Umweltfreundliche Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen: Ein Thema für jeden

Wer sich allgemein über moderne Haustechnik informieren möchte, ist beim Quartiers- Straßenfest übrigens auch genau richtig: Die Firma Wolf, die seit vielen Jahre zu den großen deutschen Markenherstellern von Qualitätswärmepumpen gehört, wird mit einem Infomobil vor Ort sein und ausführlich über ihre Innovationen berichten. Auch für Interessenten von Photovoltaik-Anlagen werden Experten die neuste Technik präsentieren und spannende individuelle Lösungen anbieten.

Mehr Informationen: Kontakt größer als Größer als Zeichen Wer ein Eigenheim auf Niedrigenergie-Niveau sucht, kann sich auf www.groninger-strasse.de informieren oder unter 0491/92722000 (Ostfriesische Volksbank Immobilien) anrufen.

Hier geht es zurück zur Themenwelt.