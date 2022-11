So lüften Sie in der Heizperiode richtig Foto: dpa/Zacharie Scheurer up-down up-down Energiespar-Tipps Kosten einsparen: Entweder auf oder zu - Fenster nicht gekippt lassen Von dpa | 07.10.2022, 05:04 Uhr | Update vor 2 Std.

In der Küche wird es gerne gemacht, im Bade- und Schlafzimmer auch: das Fenster in Kippstellung. Das kann Sie in der Heizperiode aber viel Energie kosten und gesundheitliche Folgen haben.