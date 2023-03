Hand an Thermostat Foto: Christin Klose/dpa-tmn up-down up-down Energie sparen Bei Jo-Jo-Wetter konstant niedrig heizen Von dpa | 20.03.2023, 12:04 Uhr

Morgens noch frostig, mittags schön warm: die Übergangszeit hat es in sich. Also die Heizung voll an- und dann wieder ausdrehen? Das ist nicht sinnvoll.