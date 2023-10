Es ist das zentrale Möbelstück in den ersten Lebensmonaten: Das Babybett. So empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), dass Babys im ersten Lebensjahr im eigenen Bett im Schlafzimmer der Eltern schlafen. Das Baby sollte sich in Hörweite der Eltern befinden, damit diese es im Notfall schnell erreichen können.



Doch welches Bett ist geeignet?



Babybetten sollten laut der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) einige grundlegende Sicherheitsmerkmale aufweisen:



Weitere Tipps für einen sicheren Schlaf: Achten Sie darauf, dass das Baby nicht in einem zu warmen Raum schläft - 20 Grad sind laut DGKJ ideal in der kalten Jahreszeit - und stellen Sie das Babybett nicht in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen auf.



Verwenden Sie außerdem keine Decken, Nestchen, Kissen oder Kuscheltiere im Babybett - Erstickungsgefahr droht. Sicher schläft das Baby in einem Schlafsack in Rückenlage.