Sicherheit für Vermieter 9 wissenswerte Fakten zur Mietkaution Von dpa | 27.02.2023, 04:33 Uhr

Was ist in Sachen Mietkaution erlaubt, was nicht? Hier kommen neun interessante Fakten, die Mieterinnen und Mieter kennen sollten.