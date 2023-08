1. Ein Ehepartner möchte im Haus wohnen bleiben

Zunächst besteht die Möglichkeit, dass einer der Partner im Haus wohnen bleibt. In diesem Fall wird eine Immobilienbewertung erforderlich, um den ausziehenden Partner auszuzahlen. Dabei sollte die Bank mit einbezogen werden, um sicherzustellen, dass der ausziehende Partner auch von der Mithaftung am Kredit entlastet wird.

2. Die gemeinsamen Kinder sollen das Haus bekommen

Eine weitere Option wäre die Übertragung des Hauses an gemeinsame Kinder. Allerdings sollte dabei beachtet werden, dass bei minderjährigen Kindern die Zustimmung des Vormundschaftsgerichts erforderlich ist und eine Schenkung auch Belastungen für ein Kind bedeuten kann, da mit ihr weitere Verpflichtungen übertragen werden.

3. Bleibe Ehepartner bleiben in der Immobilie wohnen

Wenn sich das scheidende Paar vorstellen kann, weiterhin gemeinsam in einem Haus zu wohnen, könnte eine Realteilung in Betracht kommen. Hierbei wird das Haus in zwei eigenständige Wohneinheiten geteilt und jeder Partner erhält sein eigenes Alleineigentum an bestimmten Teilen der Immobilie.

Foto: 139032042 Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

4. Die Immobilie wird gemeinsam vermietet oder verkauft

Die Immobilie kann als Alternative auch gemeinsam vermietet oder gar zum Verkauf angeboten werden. Dabei ist es wichtig, gemeinsam einheitlich als Vermieter oder Verkäufer aufzutreten, da die Verantwortung von beispielsweise Instandhaltungsarbeiten, Nebenkostenabrechnungen oder Mieterkommunikation dann in beider Hände liegt.

Diese Option kommt in Betracht? Dann hilft die datos Immobilien GmbH gern dabei, den optimalen Mieter oder Käufer zu finden.

5. Der letzte Ausweg: Die Teilungsversteigerung

Als letzter Ausweg bleibt noch die Teilungsversteigerung durch ein Vollstreckungsgericht. Diese Option sollte allerdings nur dann in Betracht gezogen werden, wenn alle anderen Möglichkeiten bereits ausgeschöpft wurden. Ein unabhängiger Gutachter wird mit der Schätzung beauftragt.

Eine der genannten Möglichkeiten kommt in Frage? Dann steht die datos Immobilien GmbH aus Osnabrück gerne mit Rat und Tat zur Seite. Ein erster, unverbindlicher Beratungstermin kann bequem online oder telefonisch vereinbart werden.

Erfahren Sie mehr über die datos Immobilien GmbH.