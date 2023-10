Eine Schlüsselkomponente für Energieeffizienz Energieausweis für‘s Haus erstellen und beantragen 21.10.2023, 00:00 Uhr Foto: datos Immobilien GmbH

In Deutschland spielt der Energieausweis eine entscheidende Rolle bei der Bewertung und Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden. Dieses Dokument, das auch als Energiepass, Energiebedarfs- oder Energieverbrauchsausweis bekannt ist, gibt Hinweise über den theoretisch zu erwartenden Energieverbrauch eines Gebäudes. Mit rund 40 % des Endenergieverbrauchs in Deutschland, der auf Gebäude entfällt, ist die Energieeffizienz in diesem Sektor von entscheidender Bedeutung, um die nationalen Klimaziele zu erreichen und die Umweltauswirkungen zu minimieren. Doch wie gelange ich an das begehrte Dokument und was muss ich beachten? Die datos Immobilien GmbH aus Osnabrück weiß Rat.