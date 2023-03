Der wichtigste Punkt beim privaten Verkauf ist Zeit. Alles sollte gut durchdacht vorbereitet werden. Zuerst müssen die Unterlagen, die für den Verkauf der Immobilie nötig sind, vorbereitet werden. Welche Dokumente relevant sind, kann mit unserer Checkliste abgeglichen werden.

Für den Verkauf der Immobilie ist ein marktgerechter Preis der Grundstein eines erfolgreichen Verkaufs. Ein zu hoher Preis schadet Ihrem Haus und ein zu niedriger Preis Ihrem Portemonnaie!

Wie der richtige Preis ermittelt werden kann, erfahren Sie in unserem Ratgeber rund um Bewertung und Preisfindung .

Auf großen deutschen Immobilienportalen kann sich zudem ein guter Überblick über die aktuelle Marktlage verschafft werden. Auch Grundstücksmarktberichte listen auf, was im vergangenen Jahr im Durchschnitt pro Quadratmeter für Liegenschaften bezahlt worden ist.

Individuelle Kriterien der eigenen Immobilie sind aber auf keinen Fall außer Acht zu lassen. Zu beachtende Kriterien bei der Preisfindung sind beispielsweise:

Art der Immobilie

Lage der Immobilie und wohnliches Umfeld (Infrastruktur)

Baujahr

Grundstücks- und Wohnfläche

Lage innerhalb des Hauses bei ETW

Ausstattung

Modernisierung

Wenn Sie trotz der Checkliste unsicher sein sollten, welche Kriterien für Ihren Verkauf relevant sind, können Sie die datos Immobilien GmbH kontaktieren. Für eine kostenlose und unverbindliche Wertermittlung steht das Team gern zur Verfügung.

Vermarktung als Herzstück des Immobilienverkaufs

Eine gute Vermarktung ist oftmals der Kernpunkt eines guten Verkaufs. In Form eines Exposés stellt datos alle wesentlichen Fakten, Unterlagen, Fotos und auch 360-Grad-Begehungen zusammen. Interessent erhalten so einen umfangreichen ersten Einblick in die Kerndaten der Immobilie. Auf großen Immobilienportalen und auf der Homepage der datos Immobilien GmbH wird die Immobilie zusätzlich inseriert, um eine möglichst große Zielgruppe anzusprechen.

Bei der Erstellung der Anzeige sollte jedoch genau durchdacht werden, welche Zielgruppe angesprochen werden soll. Die sorgfältige Auswahl von Fotos sowie relevanter Informationen kann sehr entscheidend für den Verkauf sein. Was interessiert den Käufer? Welche Informationen müssen in den Text? Welche Fotos sind passend? Auch der Energieausweis sollte in der Anzeige nicht fehlen, ebenso wenig wie ein professioneller Grundriss.

Immobilie inseriert - was nun?

Die Immobilie ist inseriert und erste Anfragen erreichen Sie als Privatverkäufer. Die persönliche Erreichbarkeit ist hierbei besonders wichtig. Für Anrufe und Nachrichten sollte immer genug Zeit eingeplant werden, um erste Fragen zu klären. Nichts schreckt einen potenziellen Käufer mehr ab als ein Anrufbeantworter oder ein Verkäufer, der wenig bis gar keine Zeit für Auskünfte hat.

Wenn sich Verkäufer für die Unterstützung durch ein Immobilienbüro entscheiden, werden Telefonate und Beantwortung der E-Mails durch dieses übernommen. Auch die Terminkoordination erfolgt über den Makler. Dadurch kommen keine unangemeldeten und fremden Menschen ins Haus. Ein weiterer Sicherheitsaspekt ist, dass niemand direkt erfährt, ob Sie zu Hause sind oder nicht. Denn die Terminkoordination erfolgt durch die Experten von datos Immobilien.

Bevor mögliche Interessenten in die Immobilie einladen werden, sollte jedoch folgendes beachtet werden:

ansprechend ist ausschließlich ein sauberes, ordentliches und gelüftetes Haus

helle, beleuchtete Räume wirken freundlich

eine gepflegte Außenanlage ist zu empfehlen

Aus Erfahrung treten bereits bei den ersten Besichtigungen einige Fragen auf. Wie viel kostet die neue Heizung? Wie viel Geld muss für neue Fenster oder ein saniertes Dachgeschoss eingeplant werden? Die datos Immobilien GmbH kann aufgrund langjähriger Erfahrung diese Fragen schnell beantworten. Eine Unterstützung durch das Osnabrücker Immobilienunternehmen ist zusätzlich sinnvoll, da bei Privatpersonen oft viele Emotionen mit dem Hausverkauf einhergehen. Eine objektive Person behält das Gesamtkonstrukt im Überblick.

Auch unterstützt der Profi mit seiner Erfahrung bei Preisverhandlungen. Ein gewisser Verhandlungsspielraum ist aber marktüblich und sollte eingeplant werden. Mit den Immobilienexperten der datos Immobilien GmbH sind Sie ebenfalls auf der sicheren Seite, wenn es zu der Kaufpreiszahlung durch den Käufer kommt. Die fachkundigen Mitarbeiter prüfen vor der Beurkundung, ob der potentielle Käufer eine gesicherte Finanzierung nachweisen kann. So entsteht für Sie auch zum Thema Kaufpreissicherheit kein Risiko.

Nach dem Verkauf

Sobald der passende Käufer gefunden ist, stehen die Gestaltung des Kaufvertrages und dessen notarielle Beglaubigung an.

Natürlich können Verkäufer und Käufer den Notar ihres Vertrauens zum Verkauf hinzuziehen. Bevor es zur Beurkundung kommt, sollten alle Regelungen einmal im Detail durchgesprochen werden, um Missverständnisse zu vermeiden.

Nach Erledigung aller Formalitäten kommt es zur Zahlung und Übergabe. Die Abwicklung übernimmt der Notar für Sie.

Falls Sie sich dazu entscheiden, Ihre Immobilie privat zu verkaufen, behalten Sie stets alle genannten Aspekte im Blick und arbeiten Sie sorgfältig. Wenn der Arbeitsaufwand, den ein Immobilienverkauf mit sich zieht, Sie abgeschreckt hat, wenden Sie sich gerne an die datos Immobilien GmbH.

