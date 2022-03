Handschellen FOTO: David Inderlied Gelsenkirchen Zwei Sportwagen nach Autorennen sichergestellt Von dpa | 31.03.2022, 12:42 Uhr | Update vor 18 Min.

Die Polizei hat in Gelsenkirchen zwei Männer (41, 43) bei einem verbotenen Autorennen auf frischer Tat erwischt. Die Fahrer zweier Sportwagen seien am Montag gegen 22.00 Uhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Münsterstraße gefahren, hätten ihre Fahrzeuge sichtbar und hörbar beschleunigt und eine aggressive Fahrweise an den Tag gelegt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.