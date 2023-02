Angeboten als 520 PS starker Turbo (162055 Euro) und 560 PS entwickelnder Turbo S (195256 Euro), markieren die Modelle die Leistungsspitze der Baureihe. Vorerst. Unter der Heckklappe arbeitet in beiden Fällen ein 3,8 Liter großer Boxermotor, der gegenüber dem Vorgänger kräftig bei Leistung und Drehmoment draufsattelt, beim Verbrauch aber abgespeckt hat: Beide Varianten begnügen sich auf dem Prüfstand mit 9,7 Litern Super Plus auf 100 Kilometern. Ein Wert, der von höchst akademischer Natur ist und in der Praxis sicherlich niemals umgesetzt wird.

Nicht angesichts dieses Packages, das Porsche geschnürt hat. Ausgestattet mit den üblichen Turbo-Insignien wie Allradantrieb und dem typischen großen Heckflügel, giert der Turbo nach Geschwindigkeit. Leichtfüßig sprintet er in bestenfalls 3,1 Sekunden auf Tempo 100, noch beeindruckender ist die Durchzugsbeschleunigung: 1,8 Sekunden dauert es von 80 auf 120 km/h.

In der Praxis bedeutet das: Einmal aufs Gaspedal getippt, und der Überholvorgang ist abgeschlossen, kaum dass er begonnen hat, untermalt von einer brachialen Soundkulisse. Dass der Turbo auf einem Rennkurs eine Maßstäbe setzende Figur abgibt, überrascht nicht, doch auch auf der Straße fühlt sich die Sportwagenlegende pudelwohl.

Und das nicht nur im Vollgasmodus: Auch die dezente Fahrweise liegt dem Spitzen-Elfer, der im Segelmodus Sprit spart, bei ruhiger Fahrweise besonders früh schaltet – es gibt ihn ausschließlich mit dem automatisch die Gänge wechselnden Doppelkupplungsgetriebe PDK – und an der Ampel schon im Ausrollen den Motor abstellt.

Sieben Zentimeter ist der Turbo-Po breiter als beim herkömmlichen 911er, das verleiht ihm eine nochmals gesteigerte optische Präsenz auf der Straße. Zu den technischen Highlights gehören die Hinterradlenkung und die adaptive Aerodynamik. Dass die Hinterräder mitlenken, sorgt in der Stadt bei entgegengesetztem Einschlag für besseres Handling und kleineren Wendekreis, auf der kurvigen Landstraße erhöht sie durch Lenken in gleiche Richtung die Fahrstabilität.

Die adaptive Aerodynamik löst den Konflikt zwischen geringem Luftwiderstand und nötigem Anpressdruck. Die aufblasbare Frontspoilerlippe und der ausfahrbare Heckflügel werden je nach Fahrsituation optimal eingestellt. Damit man auch mit feuchten Händen weiter alles im Griff hat.

