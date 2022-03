Feuerwehr FOTO: Monika Skolimowska Feuerwehreinsatz Zehn Verletzte bei zwei Busunfällen in Dorsten Von dpa | 24.03.2022, 17:05 Uhr | Update vor 17 Min.

Feuerwehr und Polizei in Dorsten (Kreis Recklinghausen) mussten am Donnerstag innerhalb kurzer Zeit zu zwei Unfällen mit Beteiligung von Bussen ausrücken. Ein Unfall ereignete sich im Stadtteil Hervest, wo ein Autofahrer mit einem Linienbus kollidierte, in dem auch Schülerinnen und Schüler waren. Die Feuerwehr berichtete von sieben leicht verletzten Personen.