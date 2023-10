Neues Modell X Zeekr will die elektrische Kompaktklasse erobern Von dpa | 06.10.2023, 10:01 Uhr | Update vor 1 Std. Crossover Zeekr-X Foto: Zeekr/dpa-tmn up-down up-down

Nur wenige Monate nach dem 001 bringt Zeekr jetzt hierzulande den X in Stellung. So nehmen die Chinesen ihre Konkurrenten geschickt in die Zange.