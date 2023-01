Viele Autofahrer halten das Lenkrad falsch. Symbolfoto: dpa/Adobe Stock up-down up-down Automobil-Experten warnen Hände am Lenkrad auf Zehn-vor-zwei: Was daran gefährlich sein kann Von Anneke Rietkerken | 09.01.2023, 20:36 Uhr

Wer länger als 20 Jahre am Steuer sitzt, hat in seiner Fahrschulzeit vermutlich noch gelernt, die Hände am Lenkrad auf Zehn-vor-zwei zu platzieren. Was sie womöglich nicht wissen: Diese Haltung kann lebensgefährlich sein.