Hohe Spritpreise Wo Sprit am billigsten ist und wo am teuersten Von dpa | 19.07.2022, 15:29 Uhr

Tanken ist so teuer, wie nie. Die Spritpreise sind jedoch nicht überall gleich hoch. In einem norddeutschen Bundesland ist das Tanken am teuersten.