Mut zur Lücke Wenn Autos vollautomatisch einparken Von dpa | 24.02.2023, 05:03 Uhr

App and go! Dank Smartphone und Hightech können erste Autos in Parkhäusern wie von Geisterhand Parklücken ansteuern. Nur eine Spielerei? Nicht ganz, denn die zugrundeliegende Technik wird ausgebaut.