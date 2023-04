McLaren 750S Foto: McLaren/dpa-tmn up-down up-down Nachfolger für 720S Wachablösung bei McLaren: Neuer Supersportler 750S Von dpa | 26.04.2023, 01:18 Uhr

Positionswechsel auf der linken Spur: McLaren bringt im Sommer den Nachfolger seines Supersportwagens 720S an den Start und dreht noch mal an jeder Schraube. Dabei ändert sich auch der Name.