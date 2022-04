Stau FOTO: Sebastian Gollnow Kaum ohne Stau Vor Ostern wird es lebhaft auf der Autobahn Von dpa | 05.04.2022, 13:01 Uhr | Update vor 1 Std.

Am Wochenende vor Ostern starten weitere Bundesländer in die Schulferien. Das dürfte viele Reisende auf die Autobahnen bringen. Wo wird es besonders voll? Und was ist eigentlich zu Ostern los?