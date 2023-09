In drei Antriebs-Konstellationen sind das eher konventionell gehaltene Kompakt-SUV XC40 und der Crossover-Coupé-Kompagnon C40 zu haben: Als „Single Motor“-Version mit einem 238 PS starkem E-Motor an der hinteren Achse; dieser Motor wird auch in einer „Extended Range“-Fassung angeboten. Die Variante „Twin Motor“ schließlich verfügt über je einen Motor an Heck- und Frontachse und kommt auf eine Systemleistung von 408 PS.

Bei den Single-Motor-Fahrzeugen treibt der neue Motor die hintere Achse an. Das verleiht XC40 und C40 eine neue Sportlichkeit und befreit ihn gleichzeitig von allen Antriebseinflüssen bei der Lenkung. Besonders gut nachvollziehbar auf einer anspruchsvollen Serpentinenstrecke in den bayrischen Alpen, die der Test-C40 trotz teilweise beträchtlicher Steigungen mühelos nahm – es ist ja nun auch nicht so, dass ein 252 PS starker Elektromotor ein Verzichtsaggregat darstellt.

Die ideale Kombination ist der Single-Motor-Antrieb mit der größeren Batterie: Die (theoretische) Reichweite steigt so noch einmal deutlich: Mit 69-kWh-Batterie sind es zwischen 435 und 487 Kilometer, mit größerer, 82 kWh großer Batterie sind es zwischen 520 und 582 Kilometer. Auch lässt sich die Variante mit der größeren Reichweite schneller aufladen, da sie mit maximal 205 kW statt 135 kW lädt – aber bitte nur in Ausnahmefällen: Häufiges Schnellladen schadet der Batterie.

Auch der Twin Motor legt durch das neue Antriebslayout stolze 100 Kilometer in der Reichweite zu (jetzt zwischen 505 und 550 Kilometer), auch er kann mit maximal 205 kW geladen werden. Mit seinen 408 PS wirkt er aber fast schon zu potent für den Alltag – die Twin-Variante reicht für die allermeisten Anlässe sicher aus. Zumal der Preisunterschied deutlich ist: Zwischen Single Motor Extended Range und Twin Motor sind es 6950 Euro Differenz. Der Einstiegspreis bei beiden Fahrzeugen beträgt jeweils 47500 Euro.

Für Nostalgiker allerdings die vielleicht noch emotionalere Nachricht: Ab 2024 laufen bei den Schweden keine Diesel mehr vom Band. Auch wenn die Modelpalette Schritt für Schritt elektrifiziert wird: Bis 2029 wird es noch Benzinmotoren in Form von Mild- und Plug-in-Hybriden geben.