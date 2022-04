Krankenwagen FOTO: BORIS ROESSLER Schwerin Vierjähriger läuft in Schwerin vor Bus und wird verletzt Von dpa | 01.04.2022, 09:38 Uhr | Update vor 52 Min.

Bei einem Unfall in Schwerin ist ein vierjähriger Junge von einem Bus angefahren und verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, konnte der 60-jährige Busfahrer bei dem Vorfall am Mittwoch in der Innenstadt zwar noch bremsen, aber den Zusammenprall nicht mehr vermeiden. Der Vierjährige soll vorher unvermittelt auf die Straße gelaufen sein. Ein Elternteil war mit dem Jungen unterwegs und fuhr mit dem Kind und einem Rettungswagen in eine Klinik. Zur Schwere der Verletzungen wurden keine näheren Angaben gemacht. Die Polizei untersucht den Angaben zufolge die Umstände des Vorfalls.