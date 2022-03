Straßenbahn-Unfall FOTO: Bernd Wüstneck Mecklenburg-vorpommern Ursache von Straßenbahnunfall mit 26 Verletzten noch unklar Von dpa | 03.03.2022, 07:48 Uhr | Update vor 2 Std.

Bei einem Straßenbahnunglück in Rostock sind am Mittwoch 26 Menschen verletzt worden, 10 davon schwer verletzt. Einen Tag danach rollt der Verkehr wieder, die Suche nach der Unfallursache dauert aber an.