Der Mercedes-Benz GLS ist aktuell der größte Geländewagen des Automobilherstellers. Update für Luxus-SUV: Mercedes-Benz kündigt Facelift für GLS an Von dpa | 04.04.2023, 11:58 Uhr

Neuigkeiten in der Automobilbranche gibt es aktuell aus Stuttgart: Der Mercedes GLS wird aufgefrischt. Für die einen ist er das SUV mit extra viel Status, für die anderen der Sportler fürs Grobe. Das wird sich am GLS in Zukunft ändern.