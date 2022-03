Justizzentrum Aachen FOTO: Marius Becker Prozess Unfall mit totem Mädchen: Zwei junge Fahrer vor Gericht Von dpa | 17.03.2022, 07:06 Uhr | Update vor 9 Min.

Bei einem Unfall in der Eifel kracht ein Wagen in ein Auto mit Kind - die Achtjährige stirbt später an den Folgen des schweren Unfalls. Nun kommen zwei junge Männer vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher: Dem Zusammenprall ging ein illegales Rennen voraus.