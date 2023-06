Telefonieren am Steuer Foto: Christin Klose/dpa-tmn up-down up-down Gesetz der Straße Uneinsichtigkeit bringt höheres Bußgeld nach Handyverstoß Von dpa | 30.06.2023, 04:33 Uhr

Mit Handy in der Hand am Steuer: Damit handelt man sich in der Regel ein Bußgeld und einen Punkt in Flensburg ein. Und es kann sogar noch teurer werden, wenn man sich uneinsichtig zeigt.