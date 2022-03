Blaulicht FOTO: David Inderlied Polizei Unbekannte stehlen drei Autos in Malchin und Greifswald Von dpa | 04.03.2022, 13:51 Uhr | Update vor 43 Min.

Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns haben Diebe innerhalb kurzer Zeit drei Autos im Wert von mehr als 60.000 Euro gestohlen. Betroffen waren in der Nacht zu Freitag zwei Besitzer in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) sowie ein Autovermieter in Greifswald, wie Polizeisprecher am Freitag sagten.