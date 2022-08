Fahrdienstvermittler Uber FOTO: Laura Dale/PA Wire/dpa up-down up-down „Public Transport“ Uber integriert ÖPNV-Verbindungen in seine App Von dpa | 25.08.2022, 10:40 Uhr

Viele Nutzer sehen das Angebot von Uber wohl eher als Alternative zum ÖPNV. Doch nun will der Fahrdienstvermittler in seiner App auch passende Bus- und Bahn-Verbindungen anzeigen. Eingeführt wird die neue Option vorerst in Berlin.