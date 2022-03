Unfall durch Motorrad-Raser FOTO: Christian Müller Haftbefehl Tödliches Motorradrennen: 18-Jähriger soll Raser sein Von dpa | 12.03.2022, 15:40 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall bei einem mutmaßlich illegalen Motorradrennen in Hiddenhausen bei Bielefeld steht ein 18-Jähriger unter Tatverdacht. Wie die Staatsanwaltschaft Bielefeld am Samstag mitteilte, wurde gegen ihn Haftbefehl wegen Totschlags und der Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen mit Todesfolge erlassen.