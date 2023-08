Seit 9 Uhr und bis Mitternacht können Fahrer jedes E-Auto mit einem passenden Ladestecker kostenlos an Teslas Schnellladesäulen Supercharger laden. Die Aktion ist Teil der Tesla „Electric Summer“-Events und gilt für alle Supercharger in Europa. Die nächstgelegene Ladesäule finden Nutzer unter anderem über die Suche auf der Tesla-Webseite.

Tesla feiert mit der Aktion einen runden Geburtstag: Am 29. August 2013 waren die ersten sechs Ladestationen in Norwegen eröffnet worden. Mittlerweile hat das Unternehmen von Elon Musk mehr als 1000 Standorte in Europa in Betrieb, weltweit sind es laut Marke mehr als 5000 Standorte mit mehr als 45.000 Ladesäulen.

