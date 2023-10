In der vergangenen Wochen konnten sich Autofahrer noch über gefallene Spritpreise an deutschen Tankstellen freuen, doch die Freude wehrte noch kurz. Aktuell haben sich die Preise pro Liter Sprit wieder verteuert. Das ist das Ergebnis der wöchentlichen ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland.

Besonders Autofahrer, die Diesel tanken müssen, werden zur Kasse gebeten. Ein Liter Diesel kostet im Vergleich zur Vorwoche an deutschen Zapfsäulen im Durchschnitt 3,3 Cent mehr – 1,83 Euro. Der Benzinpreis bzw. ein Liter Super E10 stieg an, aber nur um einen Cent, und liegt jetzt im Schnitt bei 1,812 Euro. Damit liegt der Preis für einen Liter Diesel auch wieder höher als der Benzinpreis.

Tanken ist schon wieder teurer. Foto: ADAC Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der Nahost-Konflikt in Israel war wohl auch ein Grund für den erhöhten Rohölpreise. Ein Barrel der Rohölsorte Brent kostet diese Woche 91 Dollar, rund sechs Dollar mehr als in der Vorwoche. Die Sorge um eine Eskalation im Konflikt im Nahen Osten dürfte dazu geführt haben. Auch weil die Heizölsaison in Europa gestartet ist, ist der Dieselpreis stärker gestiegen als der Benzinpreis.