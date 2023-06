Im Vergleich zum Vorgänger, der noch SX4 S-Cross hieß, hat sich in Sachen Länge nichts getan, auch nach dem SX4-Verzicht blieb es bei 4,30 Metern Außenlänge. Optisch hat sich der S-Cross dagegen entwickelt, wirkt nicht mehr ganz so harmlos und bieder. Die Front etwas schneidiger, das Heck bulliger – muss ja nicht immer aggressiv sein.

Auf der Straße gibt sich der Suzuki S-Cross angenehm komfortabel, aber auch zurückhaltend. Foto: Suzuki Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Alles andere als aggressiv agiert auch der Antrieb. Aus der Kooperation mit Toyota entstammt der Hybridantrieb, der sich aus 102-PS-Benziner und 33-PS-Elektromotor (Systemleistung: 115 PS) zusammensetzt. Wer es eilig hat, der wird in einem Suzuki S-Cross vermutlich graue Haare kriegen, denn sowohl beim Anfahren als auch beim Ampelstart nach Start-Stopp-Ruhepause als auch beim Beschleunigen auf der Autobahn gibt sich der Japaner recht gemütlich. Zwar fällt der Gummibandeffekt, wenn es mal zügig auf höheres Tempo hinausgehen soll, nicht mehr so lautstark wie bei älteren Hybridmodellen aus, immer noch so zäh gestaltet sich aber der Geschwindigkeitszuwachs.

Wer sich damit arrangiert und einsieht, dass man mit entspanntem Fahren in aller Regel auch nicht deutlich später am Ziel ankommt, der kommt im S-Cross aber gut zurecht, das Fahrwerk reagiert auf die meisten Stöße gutmütig und zurückhaltend, wer sich nicht allzu dynamisch in Kurven wirft, wird auch wenig Wankbewegungen registrieren. Zudem lassen sich kürzere Passagen rein elektrisch absolvieren – entsprechend vorsichtiger Einsatz des rechten Fußes vorausgesetzt.

Mehr Informationen: Suzuki S-Cross 1.5 Hybrid Allgrip größer als Größer als Zeichen Motor: 1,5-l-Benziner und E-Motor (85 kW/115 PS), max. Drehmoment: 138 Nm, Verbrauch: 5,8 l, CO2: 132 g/km (Werk), 0-100 km/h: k.A., Vmax: 175 km/h, 6-Gang-Automatik, Allradantrieb. Maße: Länge: 4,30 m, Leergewicht: 1435 kg, zul. Gesamtgewicht: 1810 kg, Kofferraumvolumen: 293-1111 l, Anhängelast (gebremst): 1200 kg, Testverbrauch: 6,3 l. Grundpreis: 39040 Euro, gefahrene Version: 39690 Euro. Versicherungstypklassen (KH/TK/VK): 17/21/19.

Im Cockpit hat Suzuki zwar aufgerüstet, es dabei aber nicht übertrieben. In der Mitte sitzt ein handelsüblicher Touchscreen neueren Datums, über den Fahrer und Beifahrer jede Menge Informationen abrufen und Änderungen vornehmen können – sofern sie denn die Überschriften verstehen, denn an mancher Stelle stehen kryptische Abkürzungen, die mehr Frage- als Ausrufezeichen aufwerfen. Oder hätten Sie eine Vorstellung davon, was mit „Einb. Sym. Anzei. In 100m-Maß.-An.“ oder „Wä. Sie d. Sch.-T. d. Startm. A., die Sie ä. m.“ gemeint sein könnte?

Der Fahrer blickt auf ein kleines, digitales Display zwischen zwei klassischen Rundinstrumenten – damit wird niemand überfordert, wobei vermutlich eine etwas schönere Bedienung möglich gewesen wäre als über die langen und ausgesprochen altmodischen Druckstäbe. Positiv fällt der etwas anachronistische Ansatz Suzukis dagegen etwa beim Spurhalteassistenten auf: Der lässt nur sanft das Lenkrad vibrieren, wenn er ein Verlassen der eigenen Spur entdeckt hat statt wild zu piepsen und brutal ins Lenkrad zu greifen – mit freundlichen Grüßen an all die zahllosen „modernen“ Modelle, die so den Fahrer nerven.

Aufgemöbelt, aber erfreulich einfach zu bedienen: Cockpit mit einem Hauch von Anachronismus. Foto: Suzuki Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

So reiht sich auch dieser Assistent ins geschmeidige Fahrerlebnis ein, wenn man es denn entsprechend ruhig angehen lässt. Der Vollhybrid (Frontantrieb) startet bei 33790 Euro, wer Allrad wählt, bezahlt mindestens 39040 Euro und hat dann die Ausstattungslinie automatisch aktiviert, die außer Metalliclack kein weiteres kostenpflichtige Upgrade mehr nötig und möglich macht.