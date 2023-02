Der BMW iX5 Hydrogen wird mit Wasserstoff betankt Foto: Tom Kirkpatrick/BMW AG/dpa-tmn up-down up-down BMW mit Brennstoffzelle SUV iX5 Hydrogen fährt mit Wasserstoff Von dpa | 27.02.2023, 09:29 Uhr

Anders als Mercedes oder der VW-Konzern sieht BMW das Heil nicht allein in der Batterie. So bringen die Bayern nun als erste Europäer zunächst in Kleinserie ein Auto mit Brennstoffzelle auf den Markt.