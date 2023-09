Sturm, Hagel oder Wasser Sturmschäden am Auto: Wer haftet für die Kosten? Von Jule Pinno | 14.09.2023, 14:48 Uhr Unwetter in Hamburg Foto: dpa up-down up-down

Stürme, riesige Hagelkörner oder Platzregen – bei derartigem Unwetter kann es schonmal zu einem Schaden am Auto kommen. Aber wer zahlt in so einem Fall? Übernimmt die Versicherung den Schaden? Oder müssen Sie selbst tief in die Tasche greifen?