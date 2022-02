Deutsche Bahn FOTO: Fabian Sommer Panorama Sturm über Norden: Zugausfälle bei Bahn bis Samstag Von dpa | 17.02.2022, 17:42 Uhr | Update am 17.02.2022

Wegen des Sturms dauern die Ausfälle im Fernverkehr der Deutschen Bahn im Norden Deutschlands deutlich länger als zunächst angekündigt. Der Zugverkehr sei voraussichtlich bis Samstag „bundesweit beeinträchtigt“, schrieb die Bahn am Donnerstag auf Twitter. In der Nordhälfte des Landes würden am Donnerstag „in weiten Teilen bis Betriebsschluss keine Züge“ fahren.