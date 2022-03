Justitia FOTO: Sonja Wurtscheid Auto-bahn-bike Streit um Bahnstrecke: Gericht will Vergleich erreichen Von dpa | 01.03.2022, 19:04 Uhr | Update vor 2 Std.

In einem seit Jahren geführten juristischen Streit um Lärm und Erschütterungen an einer Bahnlinie durch das nördliche Ruhrgebiet dringt das Oberlandesgericht weiter auf einen Vergleich. Wie das Gericht am Dienstag mitteilte, hat der Senat den Klägern einen Hinweisbeschluss mit einzelnen Vorschlägen für eine Einigung unterbreitet. Ob ein etwaiger Vergleich zustande komme, soll sich bis etwa Mitte April entscheiden. Mit denjenigen Parteien, die den gerichtlichen Vorschlag nicht annehmen, werde das Verfahren fortgesetzt.