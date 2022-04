Autobahn FOTO: Fabian Sommer Verkehr Start der Osterferien: Volle Straßen am Freitag und Samstag Von dpa | 06.04.2022, 14:09 Uhr | Update vor 31 Min.

Zum Start der Osterferien am Freitag müssen sich die Autofahrer in Nordrhein-Westfalen auf volle Straßen einstellen. Da zeitgleich auch Hessen in den Urlaub fährt, rechnet die Autobahn GmbH des Bundes mit deutlich mehr Verkehr als in den beiden Corona-Jahren zuvor. Besonders auf den klassischen Strecken der Autobahn 3 von Köln in Richtung Oberhausen und auf der A1 Richtung Norddeutschland muss am Freitag und Samstag laut Mitteilung von Mittwoch mit viel Verkehr gerechnet werden.