Am Mittwoch sinkt die Steuer auf Sprit. Autofahrer, die eine sofortige Weitergabe der Entlastung erwarten, könnten enttäuscht werden. Spritpreis: Tanken wird wohl nur schrittweise billiger Von dpa | 30.05.2022, 17:12 Uhr

Am Mittwoch sinkt die Steuer auf Sprit. Davor haben die Preise an den Tankstellen noch einmal angezogen. Und auch am 1. Juni könnten Autofahrer, die eine sofortige Weitergabe der Entlastung erwarten, enttäuscht werden.