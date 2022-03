Sperrung FOTO: David Young Wesel Sperrung auf A40 nach schwerem Lkw-Auffahrunfall aufgehoben Von dpa | 09.03.2022, 07:54 Uhr | Update vor 2 Std.

Nach einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten auf der Autobahn 40 bei Moers am Niederrhein ist die Fahrbahn in Richtung Dortmund nach einer stundenlangen Sperrung aufgehoben worden. Aus unbekannter Ursache war ein Lkw am Dienstag um kurz nach 15.00 Uhr vor der Ausfahrt Neukirchen-Vluyn auf einen Sattelzug aufgefahren und dieser auf einen weiteren Lastwagen, wie die Feuerwehr mitteilte.