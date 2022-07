HANDOUT - Silbernes Bat-Mobil in Fahrt: Bis 2024 oder 2025 will Mercedes Technik des elektrischcen EQXX in die Serienproduktion einfließen lassen. Foto: Mercedes-Benz AG/dpa-tmn - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

FOTO: Mercedes-Benz AG up-down up-down