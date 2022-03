Schleuse am Nord-Ostsee-Kanal FOTO: Carsten Rehder Schifffahrt Softwarefehler löst Sperrung des Nord-Ostsee-Kanals aus Von dpa | 20.03.2022, 14:31 Uhr | Update vor 35 Min.

Ein Software-Problem hat die Schifffahrt auf dem Nord-Ostsee-Kanal am Sonntag lahmgelegt. Sowohl in Kiel als auch Brunsbüttel können deshalb seit Sonntagmorgen keine größeren Schiffe in den Kanal einfahren, wie ein Sprecher des Wasser- und Schifffahrtsamtes am Sonntag sagte. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ darüber berichtet. „Wir mussten den Verkehr aus Sicherheitsgründen unterbrechen. Die Kollegen versuchen alles, um das Problem so schnell es geht zu lösen“, zitierte das Blatt Detlef Wittmüß, Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Nord-Ostsee-Kanal (WSA).