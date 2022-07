ARCHIV - Wer mit dem Auto in ein europäisches Urlaubsland fährt, sollte vorab die lokalen Verkehrsregeln nachlesen. Foto: Sven Hoppe/dpa/dpa-tmn FOTO: Sven Hoppe up-down up-down Reisen mit dem Auto So kommen Sie ohne Knöllchen aus dem Urlaub zurück Von dpa | 13.07.2022, 14:58 Uhr

Wer in Italien mit dem Auto verreist, kennt es: Man hält sich besser an die Verkehrsregeln, sonst wird es teuer. Aber auch in anderen europäischen Ländern spart Achtsamkeit wertvolles Urlaubsgeld.