Sind Spurwechsel erfolgreich? 30.05.2022, 14:29 Uhr

Blöd, wenn man nicht der einzige ist, der über die Autobahn in den Urlaub will. Aber was bringt es eigentlich, ständig zwischen den Fahrspuren und von Lücke zu Lücke zu wechseln?