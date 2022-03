Polizei FOTO: David Inderlied Polizeieinsatz Sechs Verletzte bei Unfall in Mönchengladbach Von dpa | 22.03.2022, 17:38 Uhr | Update vor 2 Std.

Bei einer Kollision eines Autos mit einem Baum sind an einer Landstraße in Mönchengladbach alle sechs Insassen verletzt worden. Die 38-Jährige Fahrerin des Wagens war aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und erst gegen ein Verkehrsschild und dann gegen den Baum gefahren, wie die Polizei in Mönchengladbach berichtete.