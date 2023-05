Offene Autotür Foto: Laura Ludwig/dpa-tmn up-down up-down Verkehrsrecht Rumms gegen offene Autotür: Wer hat Schuld? Von dpa | 19.05.2023, 05:02 Uhr

Es ist ein Unfall, den so oder so ähnlich wohl jeder Autofahrende erleben könnte. Doch die Haftungsfrage nach einem Tür-Crash ist nicht immer so eindeutig, wie es scheint.