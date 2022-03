Ruhrtalradweg FOTO: Roland Weihrauch Tourismus Ruhrtalradweg unter den meist befahrenen Fernradwegen Von dpa | 16.03.2022, 18:56 Uhr | Update vor 2 Std.

Der 240 Kilometer lange Ruhrtalradweg von der Quelle im Sauerland bis zur Mündung in den Rhein hat es unter die meist befahrenen Fernradwege Deutschlands geschafft. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen Befragung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) hervor. An der Befragung hatten 10.300 Menschen teilgenommen.