Drei-Tonnen-Limo: Rolls-Royce bringt den elektrischen Spectre Foto: Rolls-Royce/dpa-tmn up-down up-down Drei-Tonnen-Limo Rolls-Royce bringt den elektrischen Spectre Von dpa | 18.10.2022, 14:46 Uhr

Dafür musste sogar die legendäre Kühlerfigur Spirit of Ecstasy in den Windkanal: Um den ersten elektrischen Rolls-Royce besonders windschnittig zu machen, wurde viel an der Limousine gefeilt.