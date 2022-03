Herbert Reul FOTO: Federico Gambarini Unfallstatistik Rekordtief bei Zahl der Verkehrstoten in NRW Von dpa | 14.03.2022, 11:28 Uhr | Update vor 23 Min.

Trotz einer Zunahme der Unfälle ist die Zahl der Verkehrstoten in Nordrhein-Westfalen auf ein neues Rekordtief gesunken. 425 Menschen starben 2021 durch Verkehrsunfälle, im Jahr zuvor waren es noch 430 (-1,2 Prozent), berichtete NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag bei der Vorstellung der neuen Verkehrsunfallstatistik. Damit starben so wenige Menschen wie noch nie seit Beginn der Erfassung 1953 auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen.