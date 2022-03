Blaulicht FOTO: David Inderlied Kriminalität Reisende in Zügen bestohlen: Bundespolizei warnt Von dpa | 21.03.2022, 16:20 Uhr | Update vor 2 Std.

Die Bundespolizei warnt aus aktuellem Anlass vor Dieben in Zügen. Wie ein Sprecher der Bundespolizei in Rostock am Montag sagte, wurden am Wochenende eine Mutter mit zwei Kindern kurz vor Rostock und eine 20-jährige Frau im Zug nach Stralsund bestohlen. Der kurzzeitig abgelenkten Mutter aus Hamburg wurde den Angaben zufolge am Samstag ein Rucksack mit Geldbörse, Bargeld und Ausweisen sowie Scheckkarte vermutlich bei einem Halt in Schwaan nahe Rostock entwendet.