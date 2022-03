Unfall FOTO: Stefan Sauer Verkehr Raubüberfall auf Taxifahrer aufgeklärt Von Victoria Lippmann | 15.03.2022, 17:54 Uhr | Update vor 37 Min.

Zwei junge Männer, die einen Taxifahrer in Flensburg ausgeraubt und verletzt haben sollen, sind festgenommen worden. Beide Tatverdächtige sind 21 Jahre alt und sitzen nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die mutmaßlichen Täter sollen im Februar den 65-jährigen Taxifahrer mit einem Messer bedroht und verletzt haben. Als dieser versucht habe, sich zu wehren, sei es zu einem Unfall gekommen. Das Taxi sei mit drei parkenden Autos zusammengestoßen. Die Verdächtigen flohen demnach mit Bargeld.