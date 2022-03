Blaulicht FOTO: Stefan Puchner Siegen-Wittgenstein Polizeiwagen kollidiert mit Ampelmast: Beamte unverletzt Von dpa | 22.03.2022, 08:48 Uhr | Update vor 1 Std.

Eine Polizistin ist mit ihrem Streifenwagen in Siegen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Ampelmast geprallt. Die 22-Jährige sei unverletzt geblieben, ebenso ihr Kollege (33) auf dem Beifahrersitz, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Die Ursache für den Unfall in der Nacht sei noch unklar. Der Streifenwagen sei schwer beschädigt worden. Um das Auto abzuschleppen und die Straße in der Innenstadt von ausgelaufenem Betriebsstoff zu reinigen, habe man den Bereich für mehrere Stunden gesperrt.