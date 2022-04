Blaulicht FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez Ermittlungsverfahren Polizei stoppt 18 Jahre alten Raser auf Autobahn Von dpa | 03.04.2022, 14:08 Uhr | Update vor 24 Min.

Gleich elf Punkte in Flensburg und mehrere Ermittlungsverfahren hat sich ein 18-Jähriger mit einer einzigen Autofahrt eingehandelt: Der Fahranfänger war am Freitagabend deutlich zu schnell auf der A7 und der A23 bei Hamburg unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei unterschritt er mehrfach den nötigen Sicherheitsabstand und überholte drei andere Autos unzulässig von rechts.